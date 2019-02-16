شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على رسالة عمر نجل المخرج الراحل أسامة فوزى بعد 40 يوما من وفاته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه عمر نجل المخرج السينمائى الراحل أسامة فوزى، رسالة مؤثرة لوالده الراحل بعد مرور 40 يوما على وفاته.



عمر مع والده الراحل

وقال عمر، فى رسالة نشرتها والدته عبر حسابها على فيس بوك جاء نصها: "هاى يا بابا، أنا مش مصدق أن مر 40 يوما من غير ما أشوفك ولا لعبت معاك ولا سوقت العربية معاك، كنت أتمنى أنك تكون معايا، إنت وحشتنى جدا، عمرى ما كنت حزين أد دلوقتى وأتمنى أراك من جديد".



رسالة عمر لوالده

يذكر أن المخرج السينمائى أسامة فوزى، رحل عن عالمنا 8 يناير الماضى، عن عمر ناهز 58 عامًا وشيعت جنازته من مسجد بيفرلى هيلز بالشيخ زايد.

ويعد المخرج الراحل واحدا من أهم المخرجين فى السينما المصرية، تخرج من قسم اﻹخراج بالمعهد العالى للسينما فى عام 1984 وعمل كمساعد مخرج لفترة طويلة منذ عام 1978، حيث عمل مع عدد كبير من المخرجين منهم حسين كمال ونيازى مصطفى وبركات وأشرف فهمى، وانقطع لفترة ثم عمل مع المخرج شريف عرفة وأنتج له فيلم "الأقزام قادمون"، ثم توقف فترة وعاد مرة اخرى للعمل مع المخرج يسرى نصر الله فى فيلمه "مرسيدس" ومع رضوان الكاشف فى "ليه يا بنفسج".

أما أول تجربة إخراجية له فكانت من خلال فيلم "عفاريت الأسفلت" عام 1995، ونال جائزة التحكيم الخاصة فى مهرجان لوكارنو، ثم "جنة الشياطين" عام 1999 الذى أنتجه الفنان محمود حميدة، وشارك فى لوكارنو، ونال الجائزة الذهبية فى دمشق، ومهرجان خربكا فى المغرب، كذلك نال تكريم فى معهد العالم العربى فى باريس، وشارك فى ميلانو. وقدم بعدها فليمين مع الكاتب هانى فوزى وهما بحب السيما وباﻷلوان الطبيعية.