شكرا لقرائتكم خبر عن نانسى عجرم لإليسا: أتمنى لكى شفاء عاجل.. والأخيرة تطمئن جمهورها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمنت الفنانة اللبنانية نانسى عجرم، للفنانة الكبيرة إليسا التعافى سريعا، وذلك عقب خضوع الأخيرة لإجراء عملية فى يدها، الفترة الماضية فى مدينة بروكسل البلجيكية.

وقالت نانسى فى رسالتها لإليسا :"عزيزتى إليسا، أتمنى أن تكونى بخير، وكل شئ جرى كما خططتى له، نتمنى لكى شفاء وتعافى سريع، نحبك كثيرا، قبلاتى".



نانسى عجرم

فيما طمأنت الفنانة إليسا، جمهورها، وقالت عبر تويتر "صباح الخير أحبائى، شكرا لكم جميعا من أجل محبتكم ودعمكم، أنا بخير الحمد لله وأفتقدكم جميعا".



اليسا

وكانت الفنانة إليسا، قد أخطرت جمهورها بسفرها إلى بروكسل فى جملة مقتضبة عبر تغريدة كتبت فيها "أحزم حقائبى إلى بروكسل"، وذلك بعدما كانت قد أعلنت سابقًا أنها تستعد للسفر فى فبراير للخضوع لعملية جراحية فى يدها بسبب تورمها وتراكم المياه فى جسمها نتيجة علاجها من سرطان الثدى، وتفاعل جمهور المطربة اللبنانية مع تغريدتها وتمنوا لها نجاح العملية وشفائها السريع وعودتها إليهم مجددًا فى أقرب وقت.