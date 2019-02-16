شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فؤاد يتعاون مع الشاعر أمير طعيمة فى ألبومه الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتعاون الشاعر أمير طعيمة مع المطرب محمد فؤاد فى عدد من أغانى ألبومه الجديد "سلام"، الذى يعمل حاليا على وضع اللمسات الأخيرة له، ومن المحتمل طرحه بالأسواق فى الفترة المقبلة.

وقال أمير طعيمة، لـ"الخليج 365"، إنه سعيد جدا بسبب مشاركته محمد فؤاد فى ألبومه الجديد، خاصة أنها ليست المرة الأولى لكنه تعاون معه فى العديد من الألبومات السابقة.

يذكر أن فؤاد يستعد لطرح أحدث ألبوماته "سلام" بعد عدة تأجيلات ليعود فؤش بعد غياب 8 سنوات عن سوق الكاسيت، بعد آخر ألبوماته "بين إيديك".