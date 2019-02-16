شكرا لقرائتكم خبر عن الحب ولع فى الدرة.. هايلى بالدوين تضع صورة جاستن بيبر خلفية هاتفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خرجت عارضة الأزياء الشهيرة هايلى بالدوين، الخميس، فى يوم عيد الحب العالمى لتحتفل به مع خطيبها جاستن بيبر ولكن عدسات الكاميرات الباباراتزى أفشت سراً لها، كما ذكره موقع ENews.



هايلى بالدوين

والتقطت عدسات مصورى الباباراتزى صورة لعارضة الأزياء الشهيرة هايلى بالدوين خطيبة المطرب العالمى جاستن بيبر وهى تخرج من سيارتها لتتسوق بأحد الشوارع الكبرى فى نيويورك، فى يوم عبد الحب، وظهرت فى الصورة تحمل هاتفها الذى وضعت فى خلفيته صورة لجاستن بيبر وهو طفل، ولم يستطع المصورون تصوير أى لحظات بينها وبين خطيبها جاستن بيبر فى هذا اليوم.



صورة جاستن بيبر

هايلى بالدوين قامت بتغيير لون شعرها للمرة الأولى بعدما اشتهرت دائماً بشعرها الأشقر حينما صبغته بالبينك مؤخراً مثلما تظهر فى الصور التي التقطتها عدسات مصوري الباباراتزي داخل شوارع مدينة لوس انجلوس الأمريكية فى جولة صاحبها فيها زوجها المطرب العالمي جاستين بيبر، والذى ارتبطا الثنائى خلال الفترة الأخيرة بأخبار انفصالهما قبل أن تنفى تلك الأخبار جملة وتفصيلاً فى أكثر من مناسبة، مؤكدة على المحبة الذى يكنها كل منهما للآخر حتى قامت مؤخراً بتغيير اسم حسابها على إنستجرام كوسيلة لنفى تلك الشائعات من هايلى بالدوين إلى هايلى بيبر.