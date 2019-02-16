شكرا لقرائتكم خبر عن بعد نجاح حفلتها فى فبراير الكويت.. ربيع هنيدى: أصالة صداقة عمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد نجاح حفلها الأخير ضمن مهرجان "هلا فبراير"، الذى أقيم فى الكويت بداية من الشهر الجارى، نشر الكاتب الصحفى اللبنانى ربيع هنيدى، صورة تجمعه مع المطربة السورية "أصالة" بعد انتهاء حفلها أمس.

وكتب ربيع هنيدى "مع الأصالة، صداقة عمر، ومشوار من التقدير والاختلاف والاتفاق والنجاح، لكن فى النهاية، مبروك نجاحاتك وأحدثها حفلك فى فبراير الكويت 2019، كانت ليلة طرب وغناء ولا أروع، سبقتها جلسة سوالف وأحاديث لا تحكى".



ربيع هنيدي وأصاله نصرى

وافتتح فنان العرب محمد عبده، حفلات هلا فبراير الكويت فى الأول من شهر فبراير، كما أحيا الفنان عبد الله الرويشد وشيرين عبد الوهاب الليلة الثانية فى السابع من فبراير الجارى، وأحيا رابح صقر ونبيل شعيل الليلة الثالثة.



ربيع هنيدي وأصاله نصرى

كما أحيت الفنانة نجوى كرم الليلة الرابعة مع ماجد المهندس فى 14 فبراير الماضى، وأحيت أصالة الليلة الخامسة فى المهرجان يوم 15 فبراير مع مطرف المطرف، ومن المنتظر أن يحيى الفنانة أنغام وحسين الجسمى حفلا فى 21 فبراير، ويختتم مهرجان هلا يوم 22 فبراير بحفل للفنانة نوال الكويتية والفنان عبادى الجوهر.