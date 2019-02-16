إيمي غانم تُوضِّح أنّ "سوبر ميرو" مكتوبٌ جيّدًا ومُختلفٌ

القاهرة - محمد عمار
صرَّحت الفنانة إيمي سمير غانم بأنها سعيدة بمسلسلها الجديد "سوبر ميرو"، والذي تُجسّد فيه شخصية خارقة، موضّحة أن العمل لايت ويجمعها بمجموعة من الفنانين المقربين منها كأصدقاء، منهم حمدي الميرغني ومحمد ثروت.
وأضافت إيمي سمير غانم أن "سوبر ميرو" يعرض في رمضان المقبل، وهو مُناسب لكل أفراد الأسرة، مشيرة إلى أنها تحبّ التنوّع في أدوارها، وأرادت أن تقدّم في رمضان المقبل عملا مختلفا حتى وجدت مسلسل "سوبر ميرو"، إذ ظلت في جلسات عمل مكثّفة قبل بَدء التصوير حتى تقف على أداء الشخصية التي أحبّتها كثيرا، والمسلسل تأليف أحمد مجدي وإخراج وليد الحلفاوي.
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