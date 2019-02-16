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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:
حرصت المطربة اللبنانية إليسا، على طمأنة جمهورها على حالتها الصحية بعد خضوعها لعملية جراحية في بروكسل ببلجيكا، وانتشار شائعة وفاتها.
وغردت إليسا على موقع "تويتر": "صباح الخير أحبائي. شكرًا لدعمكم وحبكم.. أنا بخير الحمد الله اشتقت إليكم كثيرًا".
وكانت إليسا سافرت إلى بروكسل لإجراء عملية جراحية في يدها بسبب تراكم المياه في جسمها نتيجة العلاج الذي كانت تتناوله بعد إصابتها بسرطان الثدي.
يُذكر أن إليسا أعلنت العام الماضي عن تعافيها من مرض سرطان الثدي، من خلال كليب أغنيتها الشهيرة "إلى كل اللي بيحبوني".
كانت هذه تفاصيل خبر بعد انتشار شائعة وفاتها.. إليسا تغرد لجمهورها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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