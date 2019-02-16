الليلة.. "نايل سينما" تنقل حفل توزيع جوائر "برلين السينمائي" على الهواء

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

يُقام مساء اليوم السبت، حفل توزيع جوائز الدورة الـ69 من مهرجان برلين السينمائي، وتنقله قناة نايل سينما في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً على الهواء مباشرة، من خلال بث مباشر مشترك مع القناة الثانية بالتليفزيون المصري.

وقال المخرج مهاب زنون رئيس البعثة في برلين، في بيان صحفي إن اﻹعلامي الكبير يوسف شريف رزق الله وافق على القيام بالتعليق الصوتي على فعاليات حفل الختام.

وكانت نايل سينما نقلت على مدار 10 أيام رسالة يوميًا من برلين، تم فيها تغطية مباشرة لفعاليات المهرجان، وشارك في التغطية المذيعة رباب الشريف والمخرج مهاب زنون والمخرج المنفذ محمد حريرة والمونتير علي صقر.

وأجرى الفريق لقاء مع مدير مهرجان برلين ديتر كوسليك، ووزيرة الثقافة اﻷلمانية مونيكا جريترز والتي صرحت بأن ميزانية المهرجان هي 25 مليون يورو، تتحمل منها الحكومة 8 مليون فقط.