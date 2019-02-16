صبا مبارك تنشر صورة من كواليس "عبور"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

شاركت الفنانة الأردنية صبا مبارك جمهورها بصورة لها من كواليس تصوير مسلسها الجديد "عبور"، عبر صفحتها الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وظهرت "صبا" في الصور وبرفقتها الفنان سامر إسماعيل، وكتبت: "من كواليس تصوير مسلسل عبور أنا وسامر".

مسلسل "عبور" من تأليف ثُريا حمدة وإخراج محمد الحكشي، وتدور أحداثه عام 2015 في إطار درامي اجتماعي، وتبدأ بلحظة وصول الطفل ليث البالغ من العمر 12 عامًا، إلى المخيم وحيدًا، فيصبح الرابط بين جميع الشخصيات والقصص التي يستعرضها المسلسل.

ويُسلط "عبور" الضوء على معاناة ومأساة اللجوء بشكل عام، ويستعرض قصص بعض اللاجئين ممن لجأوا إلى مُخيم "الوصل" بحثًا عن فرصة جديدة للحياة، وكيف يتفاعلون مع مجموعة من العاملين والمتطوعين من خلفيات وجنسيات مختلفة.

يُذكر أن أخر أعمال صبا مبارك مشاركتها في مسلسل "طايع" مع الفنان عمرو يوسف الذي عُرض السباق الرمضاني الماضي، وحقق نجاحًا كبيرًا.