بالفيديو.. تعرف على نصائح فيفي عبده للسيدات

تصدرت الفنانة فيفي عبده، تريندات مؤشر البحث العالمي جوجل، بعد تصريحاتها بالأمس خلال لقائها مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية"، الذي يقدمه علي قناة mbc مصر الفضائية.

أثارت تصريحات فيفي عبده بالأمس مع عمرو أديب الجدل وخصوصًا نصائحها للسيدات، حيث قالت أن صداقتها للرجال أفضل من السيدات، لأنها تستطيع ايقاف الرجل عند حده، بينما النساء حسب وصفها مثل الثعابين وأن سبب خراب بيوت السيدة هن أصدقائها من النساء.



كما تحدثت عن أغرب مواقف صادفتها في الأفراح التي كانت

ترقص بها فحكت أنها تعرضت لأثنين، الأول أنها عرضت علي العروس أن تشاركها الرقص لكنها رفضت وتمسكت برأيها وانقضي الفرح لتفاجئ بعد ذلك بالعريس في احدي الأماكن بدون روسه وعندما سألته أخبرها بأنه تركها بسبب نكدها.والموقف الثاني أنها كانت ذهبت متأخره لإحدي الأفراح بالأسكندريه لتفاجئ بانتهاؤه و والد العروس مصمم علي قتلها بالمسدس بسبب ذلك الموقف.

وعن اهتمامها بنفسها قالت فيفي عبده ان

مشاركتها بالمسلسلات أدت لزيادة وزنها بسبب التجمعات أثناء تناول الطعام التي كانت تفتح شهيتها، لكنها تخسر وزنها بمجرد التركيز علي الرقص، أما رشاقتها التي أكتسبتها مؤخرًا فكان بسبب دواء قامت بشراؤه من لبنان إلي جانب التخفيف من كميه الأكل، وما أعطاها الحافز هو رؤية اللبنانيات بأجسادهن الرشيقة وملابسهن التي أعجبتها و لم تستطيع إيجاد مقاسات تناسبها فيهم.

واندهش عمرو أديب عندما علم أن فيفي عبده لم تشرب أبدا خمور ولم تدخن السجائر، وأنها لم تحب أبدًا تلك الأشياء ولن يجبرها أحد علي فعل شئ لا تغرب فيه، وحكت أن زوجها علمها كيفية شرب الشيشة فقط من أجل تصوير فيلم.

