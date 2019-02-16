بالصور.. مكتبة مصر العامة تشارك بمهرجان الفنون بالزمالك

تشارك مكتبة مصر العامة بمهرجان الفنون بالزمالك، والذي يقام في كلية فنون جميلة وكلية تربية فنية تحت شعار «لا حياة بدون إبداع»، وذلك اليوم تحت رعاية السفير عبدالرؤوف الريدي رئيس مجلس إدارة المكتبة، وبحضور رياض رضوان مدير المكتبة.
ويشار إلى أنه من المقرر أن تقدم المكتبة عدد من الأنشطة الفنيةومن أبرزها «فن الأورجامي»، «رسم المانديلا»، «ورشة عروستي»، «كروشية»، «تطريز»، «إعادة تدوير»، «إشغال يدوية بالفوم»، كما تقدم المكتبة خدماتها وهي «عمل اشتراكات فورية»، و«استعارة كتب» لأعضاء المكتبة في شتى مجالات الفنون والرسم والمسرح والسينما.
والجدير بالذكر أن المهرجان يبدأ فى
ويبدأ البرنامج الغنائى والمسرحى، ويليه برنامج كلية التربية الفنية، ثم افتتاح معارض للفنون التشكيلية بالكليات الفنية، مثل معرض «مصر جميلة» لأعمال طلاب الفنون الجميلة، ومعرض آخر جماعى بالتربية الفنية، وفي تمام الساعة الثالثة تقدم فرقة «أوتار مصر» حفل غنائي.
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