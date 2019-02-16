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تصدر فيلم "قصة حب"، المركز الأول في إيرادات شباك التذاكر منذ أول يوم عرض له، الأربعاء 13 فبراير وحتي أمس الجمعة، محققًا مليون و18 ألفًا جنيهًا، ليأتي فيلم "نادي الرجال السري" للفنان كريم عبدالعزيز ويطيح به الي المركز الثاني.
يشار إلي أن فيلم قصة حب تدور أحداثه حول فتاة تتعرض لاختبار صعب، عندما يقع حادث لحبيبها يتسبب في إصابته بالعمى، ويصبح على كل منهما أن يثبت حبه للآخر، بطولة أحمد حاتم، هنا الزاهد، تأليف وإخراج
بالفيديو.. أحمد حاتم يتصدر تريندات جوجل بسبب هدية عيد الحب
وجدير بالذكر أن هناك 9 أفلام تتنافس على إيرادات شباك التذاكر في السينما المصرية و هي "نادي الرجال السري، قصة حب، 122، الضيف، عيش حياتك، عمر خريستو، البدلة، قرمط بيتمرمط، ساعة رضا".
شاهد تريلر فيلم قصة حب من هنا..
كانت هذه تفاصيل خبر بعد تصدره الإيرادات 3 أيام علي التوالي.. نادي الرجال السري يطيح بـ قصة حب للمركز الثاني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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