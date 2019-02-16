خاص- هبة طوجي واسامة الرحباني يتألقان بحفل مُبهر في مصر

بمناسبة عيد الحب، أحيت النجمة هبة طوجي حفلة فنية ضخمة في التجمع الخامس ضمن “كايرو فستيفال سيتي” مساء الجمعة، تاريخ 15 شباط/فبراير، بقيادة المؤلف الموسيقي اسامة الرحباني، وأوركسترا سفنكس السيمفونية العالمية بقيادة الدكتور هاني حسن.

افتتحت هبة الحفل، الذي نفذَت جميع بطاقاته، بأغنية “طلعت يا محلا نورها”، ثم غنت باقة من أجمل أرشيفها الغنائي منها: “يا حبيبي، مين اللي بيختار، لا بداية ولا نهاية، اول ما شفته”.

ثم قدمت “امي نامت ع بكير”، و “حنا السكران” و ” اهو ده اللى صار”

كما غنت شارة مسلسل “طريق” وسط تفاعيل كبير من قبل الجمهور.

هبة غنت أيضاً أغنية “سلّم على مصر” التي اهدتها الى الشعب المصري العام الفائت. الاغنية أنتجها ولحّنها ووزعها اسامة الرحباني، وكتبها الشاعر نادر عبدالله.

أخذت هبة الجمهور اثناء تقدميها للأغنية برحلة عبر شاشة ضخمة خلفها عرضت شوارع مصر ومعالمها.

ويعتبر هذا الحفل الناجح هو الثاني لهبة طوجي واسامة الرحباني في مصر في أقل من سنة وذلك بعدما احيت في نيسان/ابريل الفائت اولى حفلاتها في القاهرة.