كيم كارداشيان عن هدية ويست في عيد الحب: ""لا توجد صفقة أكبر من ذلك"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - لطالما أهدى مغنّي الراب العالمي، كانيه ويست، زوجته نجمة تلفزيون الواقع الأمريكية، كيم كارداشيان، هدايا باهظة الثمن في مناسباتٍ مختلفة، لكنه أحب أن يهديها في يوم الحب هذا، هديةً أكثر رومانسية.

وزيّنَ كانيه ويست، 41 عامًا، غرفة المعيشة ذات اللون الأبيض، الموجودة في قصرهم، في تلال "هيدن هيلز" الفاخرة في كاليفورنيا، بمجموعة من المزهريات الزجاجية، التي تحتوي على وردة واحدة لكل منها، وامتلأت الغرفة بالزهور البيضاء والحمراء.

ولم يقف الأمر هنا، بل تخطاه إلى وجود عازف موسيقى الجاز الأمريكي، كيني جي، 62 عامًا، والذي اشتهر بأغنيته Forever In Love، وهو يقف بين الورود ويعزف على الساكسفون، من أجل كيم فقط؛ ما دفع كيم لمشاركة فيديو عبر حسابها على إنستغرام، ظهر فيه كيني جي، وهو يعزف أغنية "فوق قوس قزح" من فيلم The Wizard Of Oz، معلقةً عليه: "لا توجد صفقة أكبر من ذلك، كيني جي في غرفة المعيشة الخاصة بي! عيد حب سعيد."

ولا يُعرف ما إذا كان كانيه، عمل على إزالة الأثاث من الغرفة، من أجل هذا العرض المذهل، أم أن تلك الغرفة كانت فارغةً أصلاً، وقام هو بتزيينها، خصوصًا وأنه من المعروف أن المنزل ممتلئٌ بالأثاث، وأيًا كان ما قام به، لا بد وأن ذلك استغرق ساعات من العمل، لوضع الورود البيضاء والحمراء في المزهريات، وترتيبها بعناية على الأرض.

في حين أنه قدم أقل من ذلك بكثير في يوم الحب الماضي، حيثُ اكتفى بمشاركة صورة لبطاقة بيضاء، محلية الصنع، مع رسالةٍ مكتوبة بخط اليد، "عيد حب سعيد حبيبتي".

وتزوج الثنائي أمام حائطٍ من الزهور في إيطاليا عام 2014، في حفلٍ أسطوري حضره حينها 200 شخص، وارتدت فيه كيم فستانًا من طراز جيفنشي مع طرحة طويلة من الدانتيل.