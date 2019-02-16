غادة عادل تكشف لأول مرة تفاصيل علاقتها بطليقها مجدي الهواري!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - حسمت الفنانة المصرية، غادة عادل، الجدل الدائر حول عودتها مجددًا لطليقها ووالد أبنائها الخمسة المنتج مجدي الهواري، بالتأكيد على أنهما منفصلان منذ حوالي عام ونصف العام، وأنها حضرت معه عرضه المسرحي الأخير الذي يتولى إخراجه للفنان محمد هنيدي من باب الصداقة القوية التي تجمعهما.

وقالت غادة في مقابلة تلفزيونية إنها عاشت مع مجدي الهواري أكثر من 21 عامًا وهو عمر نجلها الأكبر، مشيرة إلى أنها أصبحت تحمل لقب "أم عزباء" منذ عام ونصف العام وتعتبر أبناءها الخمسة هم مصدر الرومانسية بحياتها حاليًا.

وأضافت النجمة المصرية أنها اتفقت مع مجدي الهواري على الانفصال بعدما وجدا أنهما سيكونان مرتاحين أكثر في البعد عن بعضهما، مؤكدة أن صداقتها الحالية معه أقوى بكثير مما كانت عليه خلال الزواج، وأصبحا أكثر قدرة على الضحك والمزاح عن ما كانا عليه خلال سنوات زواجهما الأخيرة.

وشددت على أنها ومجدي الهواري وأبناءها كيان كبير لا يمكن للانفصال أن يهزه أو يكسره، موضحة أنه لا أحد يعلم ماذا تخبئه الأيام، ولكنهما سعيدان بوضعهما الحالي.

ولفتت غادة عادل إلى أن أكثر ما يجعل السيدة سعيدة مع زوجها هو أن لا يكون أنانيًا وأن يخلص لها ولا تتغير معاملته لأن السيدة تحب أن تشعر دائمًا أنها مرغوبة من جهته وليست مضمونة بالنسبة له.

وأضافت الممثلة المصرية أن أكثر سبب وراء حدوث مشاكل بين المتزوجين هو عدم إخلاص الرجل على عكس السيدات اللاتي يتميزن بالإخلاص، مؤكدة أن الرجل هو من يقود العلاقة ويساعد على استمرارها.