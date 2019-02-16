هبة طوجي تتألق بحفل القاهرة

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من القاهرة: تألقت الفنانة هبة طوجي بحفلها في القاهرة مساء أمس ضمن حفلات عيد الحب وسط حضورٍ جماهيري كبير. حيث أُقيم الحفل داخل أحد مسارح ضاحية القاهرة الجديدة، وشهد حضور مجموعة من النجوم بينهم الفنانة سميرة سعيد والإعلامية لميس الحديدي.

وبدأت "طوجي" حفلها بأغنية "طلعت يا محلي نورها" وسط تفاعلٍ كبير من الحضور، فيما استمر الحفل لنحو ساعتين قدمت خلالها نحو 17 أغنية.

ورغم الطقس السيء والأمطار التي سقطت في القاهرة الجديدة، داعبت الجمهور الذي حرص على الحضور لتؤكد أنها تقوم بإحياء حفلها للعام الثاني في مصر وسط العواصف، وهو ما دفع الجمهور ليحييها، فيما حرصت بدورها على توجيه التحية للسفير اللبناني علي الحلبي الذي كان وسط الحضور.

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