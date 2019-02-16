آل باتشينو ينقذ أمريكا من مؤامرة نازية في مسلسله الجديد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت منصة "أمازون برايم" أن الممثل الأمريكي آل باتشينو يشارك في مسلسل جديد من إنتاجها بعنوان "ذي هانت" الذي يتناول مجموعة من متعقبي المسؤولين النازيين في نيويورك خلال حقبة سبعينيات القرن الماضي.

وهذه ثالث مشاركة للنجم الأمريكي، 78 سنة، في عمل تلفزيوني بعد تجربتين في العامين 1977 و2003.

وسيؤدي في "ذي هانت" دور ميير أوفرمن وهو رجل نافذ وغامض يدير مجموعة تحمل اسم "ذي هانترز" تكتشف أن مئات المسؤولين النازيين الكبار يتآمرون لإقامة "إمبراطورية" أو "مملكة"

في الولايات المتحدة وتحاول أن تحبط هذه المخططات.

وأوضحت "أمازون برايم" أن فكرة "ذي هانت" مستوحاة من أحداث واقعية، ولم تحدد موعد البث بعد.

ويشارك آل باتشينو في بطولة "ذي آيرشمان" آخر أعمال المخرج مارتن سكورسيزي إلى جانب روبرت دي نيرو.