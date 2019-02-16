خاص- يارا هدية المشاهدين في عيد الحب بـ “حب كبير”

بمناسبة عيد الحب، أطلت النجمة يارا بحلقة خاصة “حب كبير” مع الاعلامي هشام حداد، ليلة امس، الجمعة 16 شباط فبراير على شاشة الlbci.

فهي الفنانة المليئة بالحب والاحساس ولا يليق عيد الحب الا لمثيلاتها من النجمات حيث افتتحت يارا الحلقة باغنيتها الرومانسية “حب كبير”.

وطغت على الحلقة الرومانسية، العاطفة والحب، فاستمتع المشاهدون بليلة مميزة واستثنائية على شاشة الlbci.

وأطلت يارا بفستان احمر طويل ابرز رشاقتها واناقتها، وتركت تسريحة شعرها ومكياجها خفيفاً وجميلاً فبدت فائقة الجمال والسحر.

وعن كونها فنانة تغني الحب واذا من الضروري ان تكون مغرمة لكي تغني الحب، قالت “ليس من الضرورة ولكن الرب وهب الفنان الاحساس لكي يغني”.

وصرحت يارا انها قريبة من الحب جداً.

وعن مواصفات رجل احلامها، قام هشام باستقبال الكوميديين ايلي جلادة وجاد ابو كرم. واشارت يارا عن صفات رجل احلامها، فتحب شعر الرجل متوسط الطول، وتفضل ان يكون مع لحية مثل لحية هشام حداد. وأضافت انها تحب جسم الرجل مثل جاد، ولا تحب الرجل ان يكبرها بالسن كثيراً كما تحب ان يكون متمول ولديه مال كافي.

وأشارت انها لا يهمها الشكل كثيراً لدى الرجل وتفضل ان تكون شخصيته جميلة.

وعن اول حب لها، قالت انها كانت في المدرسة عن عمر ال13 سنة.

وعن اول قبلة لديها، فقالت “دخيلك نحنا ما عنا تبويس هلأ بقوموا عليك بالضيعة.”

وانتقلت الاجواء الى الغناء، فغنت ملكة الاحساس للموسيقار الراحل ملحم بركات “سلم عليها”.

وعن هدية عيد الحب، فتحب “الدب الاحمر” الذي أهداها اياه شخص واسمته “زيزو”.فقالت بمزاح ان الدب أذنه موسيقية حيث تعلمه الموسيقى. كما انه يقوم بتدفئتها.

وعن اعمالها الفنية الناجحة، أشار هشام عن أن آخر البوم لها منذ “معذبني الهوا” لا تزال أصداؤه حتى اليوم.

وعرض تقرير لايلي جلادة وهو يسأل الناس عن النجمة يارا، فعبروا عن اعجابهم وحبهم لها بطريقة طريفة.

واستقبل هشام خلال الحلقة مشتركة “ذا فويس كيدز” ليا قرص التي اشتهرت بالغناء للفنانة يارا. وغنت معها “اه منك يا هوا”.

وقالت يارا لها “الله يحميكِ، ولازم يهتموا بها لانها تغني اجمل من بعض النجوم على الساحة حالياً. ”

وانتقل هشام الى فقرة جديدة، وسألها عن معرفتها بالشيف التركي الشهير “بوراك” حيث اصبحا صديقين على مواقع التواصل الاجتماعي ويكتب لها التعليقات الجميلة على صورها.

فقالت يارا انها زارته في مطعمه اثناء تواجدها في تركيا وأحبت طعامه كثيرا ووصفته بانه متواضع جداً.

وقامت خلال الحلقة بالطهي حيث قلدت مع هشام الشيف بوراك حين يطهو الطعام.

وعن عملها الغنائي، الديو مع الفنان المغربي “دوزي”، فقالت انها لم تكن اول مرة تغني بالمغربي ولكن كانت اول مرة مع الدوزي وبطريقة الراب بلحن وايقاع جديدين.

وعبرت عن فخرها وسعادتها باختيارها سفيرة الاتحاد الاوروبي وتحدثت عن مشروعها الجديد وهو اعطاء منح مدرسية.

وقالت انها تحب دعم الشباب وتشجيعهم قدر الامكان، كما اشارت ان لديها ايام ستسافر بها كثيرا كونها سفيرة.

واستقبل هشام خلال الحلقة الملحن طارق ابو جودة الذي اطل وهو متنكرا في البداية.

وقالت يارا ان طارق “سريع الغرام. ”

وعن نوع العلاقة بينهما، فقالت يارا “طارق أخ وعزيز علي، وفرد من العائلة”.واضافت ان شخصيتها عكس شخصيته ويختلفان احياناً في الفن والغناء.

وأكدت يارا انه لا يوجد علاقة حب بينها وبين طارق كما يعتقد الناس.

واشارت انه سريع الغرام بينما هي عكس ذلك. وانها تختلف معه من طريقة كلامه احياناً على الهواء.

وعن الاغنية التي لم يعطِها لها طارق وتمنت ان تكون لها، فغنت يارا اغنية السيدة ماجدة الرومي “ملك قلبي”.

وسأل هشام طارق اذا اصبحت جميع اعماله مرتبطة بيارا فقط، فقال ان اعماله مع يارا ليست فقط بالالحان بل انه مدير اعمالها، كما انه يحضر حالياً لالبومها الجديد الذي سيطرح في شهر تموز او آب المقبل. ”

واهدى طارق هدية طريفة ليارا وهو قلب ساخن لكي يدفئها ليلا كونها تبرد كثيراً.

وغنت يارا خلال الحلقة الكثير من اغانيها الرومانسية، التي تعبر عن الحب والغرام بدرجات عالية، فلاقت الحلقة اعجاب رواد مواقع التواصل وعبروا عن اعجابهم بالحلقة الخاصة.