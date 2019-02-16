كايلي جينر وبيلا حديد تحصلان على الهدية ذاتها في عيد الحب.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - حصلت عارضتا الأزياء، كايلي جينر، وبيلا حديد، على هدايا عيد الحب من صديقيهما الموسيقيين؛ ترافيس سكوت، وذا ويكند، وتشابهت الاثنتان في تلك الهدايا الخيالية.

وقضت بيلا حديد، يوم عيد الحب في مدينة نيويورك، مع حبيبها المغنّي الكندي، ذا ويكند، حيث كانت تشارك في أسبوع الموضة النيويوركي، وأمضت يومها إلى جانبه، في معرض "بانوراما" في أرشام فيغ، في مانهاتن.

لكن المفاجأة الحقيقية، كانت عندما وصلت حديد، إلى شقة تريبيكا التي يشترك فيها الثنائي، منذُ نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ووجدت المكان مُغطى بالورود، وبتلات الورد، والألعاب الحمراء، استعدادًا لعشاءٍ رومانسي على ضوء الشموع، قدرت تكلفة هذه الهدية بمبلغ 8 آلاف دولارٍ أمريكي.

ووثقت حديد تلك اللحظات، في عددٍ كبيرٍ من الصور، نشرتها عبر حسابها على إنستغرام، وعلقت على إحداها: "قلبي، لا يمكن التغلب على هذا".

وفي غضون ذلك، نشرت كايلي جينر، لقطات من منزلها، المليء بالورود كهديةٍ رومانسية، من من قبل حبيبها المغنّي الأمريكي، ترافيس سكوت.

وأبدع سكوت في تشكيل ممرٍ من الحب، في قصر جينر في لوس أنجلوس، يضم أقواسًا قلبية مصنوعة من الورود، تبلغ تكلفته حوالي 8 آلاف دولارٍ أمريكي؛ ما دفع جينر للتعليق على ذلك قائلةً "لا بدَّ وأنني أحلُم".

وقضت جينر هي وابنتها ستورمي ويبستر، يوم عيد الحب هذا دون أي فعالياتٍ تذكر، وظهرت في وقتٍ سابقٍ من اليوم وهي تجلس وابنتها في ملعب لكرة السلة، فيما بدا أنها تشاهد تدريبات حبيبها سكوت.