في 3 أيام.. إيرادات "قصة حب" تتجاوز مليون جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

استقبلت دور العرض السينمائي، يوم الأربعاء الماضي 13 فبراير فيلم "قصة حب" للمخرج عثمان أبو لبن، بالتزامن مع الاحتفال بعيد الحب.

وحقق الفيلم في ثالث أيام عرضه إيراد بلغ 427 ألفًا و318 جنيهًا، ليحتل المركز الثاني بعد فيلم "نادي الرجال السري"، وتصل إيراداته في 3 أيام لمليون و18 ألفًا و40 جنيهًا.

"قصة حب" إنتاج وقصة ياسر صلاح، سيناريو وحوار أماني التونسي، بطولة أحمد حاتم، هنا الزاهد، علا رشدي، حنان سليمان، وفرح يوسف، إخراج عثمان أبو لبن.