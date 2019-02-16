بالفيديو.. "الحب زي الوتر" لـ نانسي عجرم يتخطى المليون مشاهدة

كتبت - إيمان محمد

حقق كليب أغنية "الحب زي الوتر" للفنانة نانسي عجرم، مليون و575 ألف مشاهدة بعد طرحها بأيام قليلة، عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي

"يوتيوب".

ويشار إلى أن "الحب زي الوتر" من كلمات محمد الرفاعي، وألحان وليد سعد وتوزيع أحمد إبراهيم،

وظهرت خلال الكليب مرتدية ملابس بيضاء أشبه بفستان الزفاف.

يذكر أن نانسي عجرم وضعت طفلتها الثالثة ليا من طبيب الأسنان المعروف فادي الهاشم منذ أسبوعين في أحد المستشفيات في العاصمة اللبنانية بيروت.