ياسمين عبدالعزيز تواصل تصوير "الملكة" لتلحق بالموسم الرمضاني

كتبت - إيمان محمد

تواصل الفنانة ياسمين عبدالعزيز، تصوير باقي مشاهدها ضمن أحداث مسلسلها الجديد "الملكة" المقرر عرضه خلال الموسم الرمضاني المقبل.

ويذكر أن "الملكة" بطولة ياسمين عبدالعزيز، فتحي عبدالوهاب، أحمد العوضى، إيهاب فهمى، محمد عز، أحمد كمال، حازم إيهاب، مراد مكرم، هند

عبد الحليم، عواطف حلمى، مصطفى حشيش، محمد درويش، وهاجر الشرنوبي، من تأليف عبدالله حسن، أمين جمال، طارق الكاشف، وإنتاج "سينرجي" تامر مرسي وإخراج حسام علي.