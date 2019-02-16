ياسمين عبدالعزيز تواصل تصوير "الملكة" لتلحق بالموسم الرمضاني

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تواصل الفنانة ياسمين عبدالعزيز، تصوير باقي مشاهدها ضمن أحداث مسلسلها الجديد "الملكة" المقرر عرضه خلال الموسم الرمضاني المقبل.
ويذكر أن "الملكة" بطولة ياسمين عبدالعزيز، فتحي عبدالوهاب، أحمد العوضى، إيهاب فهمى، محمد عز، أحمد كمال، حازم إيهاب، مراد مكرم، هند
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