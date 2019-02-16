كتب امير فتحي في السبت 16 فبراير 2019 11:31 صباحاً -

نشرت الفنانة مي عمر على حسابها الخاص بإنستغرام مقطع فيديو لها من إحدى النوادي الخاصة وهي تتدرب على إطلاق النار وإصابة الأهداف.



وظهرت في المقطع ممسكة بمسدس صغير وتضع على أذنيها سماعات لحجب صوت إطلاق النار، وعلقت عليه بقولها: “ماشاء الله.. ما شاء الله… بسم الله ما شاء الله.. الله أكبر.. كلهم برة”، في إشارة منها إلى أنها لم تصب أي هدف من الأهداف الثابتة التي أمامها.

وتلقت مي آلاف الإعجابات التي تخطت الـ200 ألف إعجاب في ساعت قليلة، كما تلقت تعليقات كثيرة تثني على إجادتها في إمساك السلاح وإطلاق النار.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهدوا مي عمر تسخر من نفسها.. ماذا حصل! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.