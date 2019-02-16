شاهدوا يسرا تفاجئ الجميع بأغنية جديدة مع ذوي الاحتياجات الخاصة.. وهذا ما حصل!

كتب امير فتحي في السبت 16 فبراير 2019 11:31 صباحاً -

عرض برنامج mbctrending، المذاع على قناة mbc4، تقريراً حول عودة يسرا للغناء الإنساني بعد نجاحها في تلك التجربة من قبل في أغنية “حب خلي الناس تحب”.

وذكرت يسرا إن أغنية “أنت قدها” تقدمها لذوي القدرات الخاصة، وأكدت أن فيهم من يملكون أصواتاً جيدة، وقالت إنه في تصوير أحد الإعلانات مع ذوي الاحتياجات الخاصة ظل الأطفال يقفون دون أن يتحركوا لمدة 4 ساعات إلى أن انتهى التصوير وهم يغنون.

وقال الشاعر أمير طعيمة مؤلف أغنية “أنت قدها” إنه بمجرد عرض الموضوع على يسرا وافقت على الفور وحضرت أكثر من مرة لإجراء بروفات وهو ما أخذ من وقتها كثيراً.

وقدمت يسرا الأغنية على المسرح مع بعض الأطفال من ذوي القدرات الخاصة في الاحتفال الذي أقيم أمس الجمعة بمناسبة افتتاح الملتقى الدولي الثالث للفنون لذوي القدرات الخاصة.