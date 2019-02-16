شاهدوا محمد رمضان يكشف عن كواليس “مافيا”

كتب امير فتحي في السبت 16 فبراير 2019 11:31 صباحاً -

نشر الممثل ​محمد رمضان​ كواليس تصوير كليب اغنيته “​مافيا​”، وذلك عبر قناته الرسمية على يوتيوب. وفد حقق كليب “مافيا” رواجا واسعا ونجاحًا كبيرًا، إذ ان مشاهداته تخطّت الـ 65 مليون خلال مدة شهر ونصف. وكان رمضان انتهى بالفعل من اغنية جديدة يتكتم عن تفاصيلها، وسيطرحها خلال الأيام القليلة المقبلة ولم يستقر على اسمها بعد، فهو محتار بين أكثر من اسم للأغنية، لتكون بذلك الأغنية الثالثة له التي يسجلها خلال هذه الفترة بعد ديو لمجرد وأغنية “فيروس”.

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