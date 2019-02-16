- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قدَّم النجم المصري محمد منير مجموعة من أروع أغانيه في حفل أقيم بالقرية العالمية في مدينة دبي الإماراتية، مساء الجمعة، وسط حضور جماهيري غفير من مختلف الدول العربية.
ووجَّه المطرب المُلقَّب بـ"الكينج" رسالة في بداية الحفل تمنَّى من خلالها أن يعم السلام جميع البلاد العربية، بالتزامن مع انطلاق فعاليات عام التسامح في دولة الإمارات.
وأطرب منير جمهوره بمزيج من أغانيه القديمة والجديدة وسط صحيات الجمهور الذي ظل يردد "الكبير كبير يا محمد يا منير"، وغنَّى منير "طاق طاقيه" و"روح" من ألبومه الجديد "وطن".
ومن أرشيفه القديم قدَّم الفنان المصري لجمهور "وسط الدايرة"، "يا طير يا طير" و"شوكولاتة" بإيقاعات جديدة ألهبت حماس الجمهور.
وطرح النجم المصري مؤخراً أغنية "ابعد عنيك عني"، خامس أغنيات ألبومه الجديد "وطن" الذي من المنتظر أن يخرج للنور بشكل كامل الشهر المقبل.
وحصد محمد منير لقب "الأسطورة" لعام 2018 للمرة الثانية على التوالي، في جوائز داف باما الألمانية، وتسلّم الجائزة في حفل التكريم الرسمي بمدينة دبي في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. محمد منير يلهب حماس جمهوره في حفل دبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.