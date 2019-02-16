بالصور.. محمد منير يلهب حماس جمهوره في حفل دبي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قدَّم النجم المصري محمد منير مجموعة من أروع أغانيه في حفل أقيم بالقرية العالمية في مدينة دبي الإماراتية، مساء الجمعة، وسط حضور جماهيري غفير من مختلف الدول العربية.

ووجَّه المطرب المُلقَّب بـ"الكينج" رسالة في بداية الحفل تمنَّى من خلالها أن يعم السلام جميع البلاد العربية، بالتزامن مع انطلاق فعاليات عام التسامح في دولة الإمارات.

وأطرب منير جمهوره بمزيج من أغانيه القديمة والجديدة وسط صحيات الجمهور الذي ظل يردد "الكبير كبير يا محمد يا منير"، وغنَّى منير "طاق طاقيه" و"روح" من ألبومه الجديد "وطن".

ومن أرشيفه القديم قدَّم الفنان المصري لجمهور "وسط الدايرة"، "يا طير يا طير" و"شوكولاتة" بإيقاعات جديدة ألهبت حماس الجمهور.





وطرح النجم المصري مؤخراً أغنية "ابعد عنيك عني"، خامس أغنيات ألبومه الجديد "وطن" الذي من المنتظر أن يخرج للنور بشكل كامل الشهر المقبل.





وحصد محمد منير لقب "الأسطورة" لعام 2018 للمرة الثانية على التوالي، في جوائز داف باما الألمانية، وتسلّم الجائزة في حفل التكريم الرسمي بمدينة دبي في ديسمبر/كانون الأول الماضي.



