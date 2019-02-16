ليلى علوي: لا أعتمد على جمالي في التمثيل.. وهذه أهم جوائزي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قالت الفنانة المصرية، ليلى علوي، إنها شخصية عصبية وتنفعل من داخلها عندما تتعرض لأي موقف لا يعجبها خاصة عندما يكون شيئًا يخص سير العمل.

وأشارت علوي في تصريحات تلفزيونية، إلى أنه على الرغم من عصبيتها، إلا أنها تحرص دائمًا على أن تكون هادئة في عملها قدر المستطاع.

وأوضحت الفنانة المصرية: "أنا عصبية لكن اتعلمت من الأساتذة الكبار إن العصبية في الشغل لا تفيد.. وأنا عصبيتي مش حلوة.. لو اتعصبت بتعصب بجد.. يعني في ناس بتعرف من بره بس.. لكن لو أنا اتعصبت بتعصب بجد فبتعب بجد".

ونفت علوي اتهامها بأنها تعتمد على جمالها في التمثيل، معلقة: "أنا لا أعتمد على جمالي في التمثيل.. والي ساعدني دوري في فيلم خرج ولم يعد كنت طالعة فلاحة ومن غير ميك أب فالمخرجين من بعد الفيلم ده بقوا يرشحوني في أدوار غير نمطية".

وأكدت أنها لا تستطيع أن تقبل المشاركة في أي عمل إلا إذا كانت مقتنعة تمامًا بالدور، مشيرة إلى أنها شخصية عقلانية وتدرس كل شيء بدقة قبل اتخاذ أي قرار.

وقالت إنها تعتبر مسرحية "بكالوريوس في حكم الشعوب" هي بداية انطلاقتها الفنية الحقيقية، خاصة أنها وقفت على خشبة المسرح أمام العملاقين الفنان نور الشريف ويحيى الفخراني، مضيفة أنها تشعر بالأسف الشديد؛ لأن هذه المسرحية لم يتم تصويرها.

وتحدثت عن أهم جائزة حصلت عليها، قائلة: "الجائزة التي حصلت عليها عام ١٩٩٤ في مهرجان القاهرة، لأنها كانت أحسن ممثلة.

وتابعت: "لأني كنت أول فنانة تحصل على هذه الجائزة بعد أن حصل المهرجان على الصيغة الدولية".