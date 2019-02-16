جائزة باسم حسين العزبي لأفضل ديكور عروض فنية بمسرح الجنوب

كتبت - إيمان محمد أعلنت إدارة المهرجان المسرحى لشباب الجنوب برئاسة الناقد الفنى هيثم الهوارى، عن جائزة مالية مقدمة من الفنان التشكيلى ومهندس الديكور الكبير حسين العزبى لافضل ديكور للعروض المصرية الفائزة فى المسابقة الرسمية للمهرجان فى دورته الرابعة والمقامة فى محافظة أسيوط فى الفترة من 11: 17 أبريل 2019 برعاية وزارة الثقافة ومؤسسة حراء للتوريدات والنقابة العمالية المهنية للفلاحين والمزارعين بأسيوط. فى الفترة من 11: 17 أبريل 2019 برعاية وزارة الثقافة ومؤسسة حراء للتوريدات والنقابة العمالية المهنية للفلاحين والمزارعين بأسيوط. قال الفنان ومهندس الديكور الكبير حسين العزبى ان الهدف من الجائزة هو تشجيع مبدعى وفنانى الديكور المسرحى من الشباب ليقدموا رؤى وأفكار جديدة. وأضاف أن النجاح الكبير الذى حققه المهرجان المسرحى لشباب الجنوب فى دوراته الثلاثة الماضية وتحقيقه لأهدافه والتى من أهمها دعم وتشجيع شباب الأقاليم على الإبداع جعلنى أفكر فى عمل الجائزة وتطويرها مع أفكار أخرى ستكون مفاجأة لشباب الجنوب فى الفترة المقبلة.

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