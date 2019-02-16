بالفيديو.. كليب "ياعظمتو" تتخطى حاجز المليون مشاهدة

كتبت - إيمان محمد طرح المطرب وليد سامي، أغنية جديدة علي طريقة الفيديو كليب تحمل عنوان "ياعظمتو" كلمات عصام حجاج وألحان تامر حجاج وتوزيع إشرف البرنس، إنتاج حمادة عسران وتسويق شركة ميوزك تون، وبرعاية "الفارس" محمد إسماعيل حرحش. تون، وبرعاية "الفارس" محمد إسماعيل حرحش. وحققت الأغنية نجاحا كبيرا في أول أيام من نزولها حيث تخطت حاجز مليون مشاهدة علي فيس بوك، ومليون ونصف مشاهدة علي اليوتيوب. ويذكر أن هذا النجاح ليس أول نجاحا لوليد سامي، حيث إنه حقق ملايين المشاهدات علي أغنية "عم العالم" وغيرها من الأعمال الناجحة التي لاقت إعجاب الكثير من جمهوره في مصر والوطن العربي.

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