خاص- هذا هو الفائز بلقب “ديو المشاهير”

اختار قراء موقع “الخليج 365” الوليد الحلاني، نجل فارس الغناء العربي عاصي الحلاني، ليتوّج بلقب “ديو المشاهير” وذلك بعدما اطلق الموقع استفتاءً حمل عنوان: “من تعتقدون سيفوز بلقب “ديو المشاهير” هذا الموسم؟”

وقد تفوق الوليد الحلاني بحسب قراء موقعنا بفارق كبير عن باقي المشاهير المشاركين في المنافسة والذين وصلوا الى مرحلة النصف نهائي من البرنامج وهم ليليان نمري ، عباس جعفر، فاليري ابو شقرا وطوني بارود.

ويلفت “الحلاني” الانظار كل برايم بأطلالات مميزة وبصوته القوي واخلاقه العالية وقلبه الطيب.

وحصد الوليد الحلاني نسبة وصلت الى 50.39%. يليه الممثلة ليليان نمري بنسبة وصلت الى 16.99%.

اما المركز الثالث كانت من نصيب الممثل عباس جعفر. اما المركز الرابع من نصيب ملكة جمال لبنان السابقة فاليري ابو شقرا وأخيراً الاعلامي طوني بارود.

نذكر ان النجمة نوال الزغبي ستحل نجمة “ديو المشاهير” هذا الأحد ويشاركها الحلقة كل من الفنانين سعد رمضان، حازم الشريف ومارك حاتم.

نشير ان موقع “الخليج 365” أطلق تصويتاً جديداً وهو “هل تعتقدون ان الفن اللبناني الراقي بخطر؟” للتصويت زوروا موقعنا

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