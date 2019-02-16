ميرهان حسين تروي كواليس تجربتها في السجن: "صدمة وخوف"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قالت الفنانة المصرية ميرهان حسين، إنها قضت أيامًا صعبة في السجن لمدة 14 يومًا، لافتةً إلى أن دموعها لم تنزل منها طوال هذه الفترة، رغم أنها كانت مصدومة وخائفة، إلا أنها كانت حذرة من تسرُّب الضعف لها.

وعن كواليس التجربة، أضافت: "حافظت على تماسكي حتى خروجي، وكنت أستيقظ في السادسة صباحًا وكنت أنام مبكرًا، رأيت حُبًا من أشخاص كثيرين حولي، وهو ما جعلني إيجابية".

وتابعت: "كان الجميع يعرفني داخل السجن، وكانت المعاملة جيدة"، موضحةً أن "السجن"، به الإيجابي والسلبي، حيث رأت أشخاصًا يكملون دراستهم والبعض يعمل وينتج، إضافة إلى أن هناك سيدات بعيدات عن أولادهن، وسط مآسٍ كبيرة يعانين منها.

وواصلت الفنانة المصرية: "هذه القضية لازمتني طوال ثلاث سنوات، قررت الخلاص منها بتسليم نفسي"، لافتةً إلى أنها قضت فترة قليلة، وأن القضية كانت تضم أشخاصًا آخرين معها.

وأوضحت أن البعض تدخّل لإنهاء الأمر بشكل سلمي وبسيط، وكانت هناك إجراءات قانونية يمكن استغلالها، ولكنها قررت تسليم نفسها.

ولفتت إلى أنها تجربة تعلّمت منها من حيث التحكم في غضبها، وتعتبر ما حدث صفحة في حياتها وانتهت.

يُذكر أن النيابة العامة كانت قد أحالت الفنانة المصرية للمحاكمة بتهمة القيادة تحت تأثير المسكرات، كما أحالت ضابطي قسم الهرم بتهمة التعدي على ميرهان وسبّها وقذفها أثناء مشادة كلامية بينهما في الطريق، فيما عرف إعلاميًّا بـ"كمين الهرم"، لتقضي عقوبة الحبس 14 يومًا داخل سجن النساء بالقناطر الخيرية.