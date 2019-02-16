براد بيت يكشفُ ماذا طلب من جينيفر أنيستون بعد طلاقهما.. هل وافقت؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفَ النجم العالمي براد بيت عن أنه طلب من جينيفر أنيستون بعد طلاقهما مسامحته لفترة طويلة وبالفعل قامت بالغفران له، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

من جهةٍ أخرى، نقلت صحيفة "يو إس ويكلي" عن مصدر قوله إن براد لا يحب أن يسترسل في الكلام عن الماضي بعد ما يقرب من 14 عامًا من إعلانه وجينيفر انفصالهما.

وأضاف المصدر: "بالطبع يود أن يتعامل مع نهاية زواجهما بطريقة أكثر تفهمًا".

وعلى الرغم من نهاية علاقتهما، يبدو أن الثنائي لا يحملان بُغضًا تجاه بعضهما بعضًا.

وكان النجمان ارتبطا في يوليو عام 2000 ثم أعلنا انفصالهما في يناير 2005 وتمّ الانتهاء من طلاقهما في أكتوبر 2005.

ومؤخرًا، ذهب براد متخفيًا إلى حفل عيد ميلاد أنيستون والذي أُقيم في فندق "Sunset Tower" في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية.

وارتدى براد بيت البالغ من العمر 55 عامًا "سترة سوداء" وحمل حقيبته أثناء خروجه.

ورصد الحضور براد بيت متخفيًا من مصوّري "البابارتزي" عندما انضمّ إلى الحفل، حيث وصل لمكان الحفل بسيارة دفع رباعي وأنزلته مباشرة أمام باب الفندق، وكان يرتدي "قلنسوة" سوداء على رأسه بينما كان يُسرع إلى داخل الفندق بطريقة ملحوظة.