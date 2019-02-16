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شكرا لقرائتكم خبر عن نوال الزغبى تطرح ألبومها الجديد "كدة bye" يتضمن 7 أغان باللهجة المصرية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت النجمة اللبنانية نوال الزغبى، ألبومها الجديد "كدة eby" عبر يوتيوب وأحد تطبيقات الأغانى، بعد فترة طويلة من الغياب عن طرح ألبومات كاملة منذ عام 2015.
ويضم الألبوم الجديد 10 أغانٍ صورتها جميعا على طريقة الفيديو كليب، منها 7 أغان باللهجة المصرية، وتعاونت فيها مع عدد من الشعراء والملحنين منهم خالد تاج الدين، أمير طعيمة، أيمن بهجت قمر، عمرو مصطفى ونديم الشاعرى.
بوستر الألبوم
يذكر أن آخر ألبومات نوال الزغبى كان عام 2015 بعنوان "مش مسامحة"، ثم طرحت خلال هذه الفترة العديد من الأغانى السنجل، بينما كان آخر أغانيها المفردة بعنوان "برج الحمل" طرحتها نهاية العام الماضى.
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