شكرا لقرائتكم خبر عن ماجد المصرى يبدأ تصوير "زلزال" الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدأ النجم ماجد المصرى تصوير مشاهده الأولى من مسلسل "زلزال" للنجم محمد رمضان الأسبوع المقبل، بعد انتهائه من تصوير مشاهده بالكامل من مسلسل "بحر"، الذى يواصل تصويره حالياً فى الديكورات الخاصة بالعمل، ويجسد المصرى شخصية مهمة ومحورية خلال الأحداث ووجها لوجه أمام بطل العمل، ويدخل فى صراعات معه طوال الأحداث.

ويواصل المؤلف عبد الرحيم كمال فى كتابة الحلقات الأولى من مسلسل "زلزال"، كما تعاقدت الفنانة حلا شيحة على البطولة النسائية أمام رمضان بعد فترة طويلة من الاعتزال، والفنان حسام داغر، للمخرج إبراهيم فخر والذى ينطلق تصويره الأيام القليلة المقبلة فى مدينة الإنتاج الإعلامى.

يذكر أن الفنان ماجد المصرى ظهر كضيف شرف خلال أحداث مسلسل "كلبش 2" مع النجم أمير كرارة، وجسد المصرى شخصية إرهابى خطير يدعى "تامر حمزة" للمخرج بيتر ميمى.