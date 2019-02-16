شكرا لقرائتكم خبر عن الأردنى لؤى حجازين يبدأ حفلات 2019 من عمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد المطرب والموسيقى الأردنى لؤى حجازين لإحياء أولى حفلاته الغنائية فى 2019، عبر سهرة موسيقية يحتضنها مسرح الشمس فى العاصمة الأردنية عمان، وذلك فى تمام السادسة والنصف مساء الجمعة 22 فبراير، والتى تعقب آخر حفلاته فى القاهرة فى نوفمبر الماضى. وعرف لؤى فى الساحة الموسيقية الأردنية بكونه عضوا أساسيا فى فرقة الفنان عزيز مرقة، لكنه قرر الانطلاق فى مشواره الفنى المنفرد كعازف ومؤلف موسيقى ومطرب، وأطل على الجمهور الأردنى والعربى كل فترة بأغنية منفردة جديدة خلال العام المنصرم، منها "أنا وأنتى"، و"أنادى" و"خلى الوقت"، ويحضر حاليًا لإطلاق ألبومه الأول قريبًا.

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