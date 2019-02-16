شكرا لقرائتكم خبر عن صور .. "شارموفرز" و"ديسكو مصر" يتألقون فى حفل جماهيرى بالقاهرة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رغم برودة الجو وبخاصة في القاهرة الجديدة، إلا أن الآلاف من الشباب من مختلف الأعمار حرصوا علي حضور حفل فريقي "شارموفرز" و"ديسكو مصر الذي أقيم بساحة المنارة.

وأحيا أولى فقرات الحفل "ديسكو مصر" حيث تفاعل الجمهور مع اشهر "الريمكسات" الشرقية والغربية التي قدموها علي مدي ساعة ونص الساعة.

واختتم الحفل فريق "شارموفرز " الذي اضفي المزيد من أجواء الإثارة والرقصات علي أغانيهم الشهيرة "مش فارقه"، و"خلاص هسيطر"، "وقرد ولا مونكي" ،"زومبي" ،"سيبها علي الله" و.. وغيرها ممن طالب بها محبيهم، فيما قام بالتنظيم وليد منصور وشارك في الإشراف علي التجهيزات الفنية وائل المصري واضاءة وليد الحريري وتنفيذ المسرح لتامر فوزي .