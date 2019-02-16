شكرا لقرائتكم خبر عن صور .. أحمد جمال يتألق بحفل عيد الحب في القاهرة الجديدة رغم برودة الجو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيا المطرب أحمد جمال حفلا غنائيا مساء أمس الجمعة، بحضور عدد كبير من محبيه الشباب من مختلف الأعمار والذين حرصوا علي التواجد رغم برودة الجو.

حضر جمال بصحبة مدير أعماله ميمي فؤاد وأشعل وصلات الرقص بعدد كبير من أغانيه الشهيرة منها "اضحكي" ،" بطلنا اللي يعطلنا" ،"اسألوا كتب التاريخ " ،"يالا نعيش" ،"ياليالي" ،"وحشتني عيونك " .. وغيرها ممن تفاعل معها الجمهور، والحفل يقام ضمن الحفلات الترفيهية لعيد الحب ومن تنظيم وليد منصور.























