شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم هوليود لجأوا للأم البديلة ليصبحوا آباء وأمهات.. تعرف على الأسباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استخدام أم بديلة أصبح "تريند" بالنسبة لفناني هوليود وذلك للعديد من الأسباب المجهولة، ولكن يظل السبب الأكبر هو أن الفنانات لا تريدن أن تخسر إطلالتها الجذابة وتكتسب الوزن الزائد بسبب الحمل، أما الفنانون فغالبا يكون الشذوذ حيث لا يستطيعون الحمل بشكل طبيعى..



نيكول كيدمان

1.نيكول كيدمان:

نيكول كيدمان من أولى فنانات هوليود التى ترفض تحمل أعقاب الحمل لذلك تبنت طفلين مع زوجها السابق توم كروز وبعد تركه لجأت إلى استخدام الأم البديلة لتستقبل ابنتها Faith من زوجها "كيث أوربان" المطرب والمؤلف الاسترالى وأبقيا الأمر سريا، حتى صرح الثنائى عن استخدام أم بديلة لاستقبال مولودتهما وخصا بالشكر الأم "حامل" الطفلة، وهذا كما ذكره موقع parents.



أندى كوهين وابنه على غلاف مجلة People

2.أندى كوهين:

هو مقدم برنامجWatch What Happens الشهير ويبلغ من العمر 50 عاماً ولكونه شاذ جنسياً صرح خلال برنامجه أنه ينتظر مولوده عن طريق استخدام الأم البديلة، وإنه فى غاية سعادته بالخبر، ومنذ أيام قليلة ماضية استقبل بالفعل ابنه ودعى اسمه "بنجامين" وتصدر غلاف مجلة Peopple وشكر الأم البديلة كثيراً لكونها متعاطفة معه وعلى مساعدتها له ليحقق حلم الأبوة.



كيم كاردشيان

3.كيم كاردشيان:

بعد معاناه كبيرة فى حمل طفليها الأولين، قررت كيم كاردشيان اللجوء إلى الأم البديلة لاستقبال مولودها الثالث وهى التى صرحت بالخبر وانها فى انتظار مولودها الثالث الذى سيحضر للعالم خلال ستة أشهر، واعترفت أن المولود سيأتى عن طريق الأم البديلة، وذلك كما جاء بموقع Style Caster.