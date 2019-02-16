فيفي عبده تعلن اقتراب بدء تصويرها لمسلسل جديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

أعلنت الفنانة فيفي عبده، اقتراب دخولها تصوير مسلسل جديد، تجسد فيه شخصية غجرية.

وأضافت فيفي خلال حوارها مع برنامج "الحكاية" عبر قناة mbc مصر، أنه من المحتمل عرض العمل خلال الموسم الرمضاني المقبل، وهو من تأليف محمد الغيطي.

وأوضحت فيفي، أن لديها فليمين، ولكن إذا بدأت تصوير المسلسل ستؤجلهما.

يذكر أن مسلسلي "مولد وصاحبة غايب" و"يا أنا يا إنتي"، هما آخر ظهور لفيفي عبده في دراما رمضان عام 2015.