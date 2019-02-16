" بيلبسوا بدل ملط".. فيفي عبده مهاجمة الراقصات الأجنبيات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

هاجمت الفنانة فيفي عبده، الراقصات الجدد والأجنبيات، بسبب ارتدائهم بدل رقص "ملط" بحسب تعبيرها.

وأضافت الفنانة، خلال حوارها مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "MBC مصر"، مساء الجمعة، :"لما دخلت مجال الرقص كان في سهير زكي ونجوى فؤاد وناهد صبري، وكانت البدل مقفولة، لكن دلوقتي الرقص أصبح إزاي تقلع أكتر".

وأضافت: "الرقص مش محتاج ترجمة.. أنا بسمع المزيكا واترجمها لحركات، لكن الرقص دلوقتي عند الأجنبيات قلع أكتر".

وردا على فكرة أن أغلب الراقصات المشهورة الآن أجنبيات، قالت: "احنا زي القرع بنمد لبره، في مصريات مش محطوط الضوء عليهم، عشان مش بيبلسوا زي الأجنبيات".