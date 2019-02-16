رفض مهنة ابيه وأصبح "شرير السينما".. ما لا تعرفه عن محسن حسنين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان محسن حسنين واحد من أشهر أصحاب الأدوار الثانوية في السينما المصرية، ومن أكثر مجسدي أدوار الشر في شاشة السينما، بملامحه الحادة، استطاع محسن حسنين أن يُقنع مخرجي السينما به كشرير يصلح لأن يكون أحد أفراد العصابة أو زعيمها ، ورغم كثرة ظهوره في أدوار الشر ، إلا أن محسن حسنين واحد من ظرفاء السينما كما وصفه الكاتب مؤمن المحمدي في كتابه "ملح السينما".

في ذكرى ميلاده نرصد لكم معلومات عن الشرير الظريف محسن حسنين.

- ولد محسن حسنين في الإسكندرية في يوم 15 فبراير من عام 1916م، و له سبعة من الإخوة والأخوات ،وكان والدهم يعمل خياطًا.

- لم يحب محسن حسنين مهنة الخياطة، وقرر ألا يعمل بها فهرب منهم وهو في عمر التاسعة عشر.

- هرب محسن حسنين من الإسكندرية للقاهرة دون أن يكون له أي قريب في القاهرة، فتعرض لأزمات مادية قاسية وصلت لحد نومه على الرصيف بشوارع القاهرة.

- إقتادته قدماه لكازينو "القصبجي"، والتقى هناك بمن توسط له ليدخل عالم التمثيل، وهو الممثل "عبد المنعم إسماعيل".

- أنطلق محسن حسنين بعدها ليصبح واحد من أكثر الممثلين غزارة في الأعمال السينمائية ف شارك محسن حسنين في أكثر من 190 عمل.

- كانت بدايته في عام 1937 في فيلم "سلامة في خير" واستمر يعمل لأكثر من 30 سنة شارك فيها الكثير من الأعمال السينمائية والتلفزيونية والمسرح.

- كانت أغلب أدواره فى دور رجل العصابات، وعلى الرغم من قصر مساحات ظهوره وقلة تنوعها إلا أنه لفت الأنظار بملامحه الحادة وأدائه الطبيعي وتقمصه للشر وأصبح من أشهر من أدى الأدوار الثانوية في السينما المصرية.

- من أهم أعماله أفلام "الخروج من الجنة، صراع في الوادي، الفتوة، خطف مراتي، المليونير الفقير، العتبة الخضراء".

- ومن أشهر مشاركاته المسرحية، مسرحيات"إلا خمسة، حسن ومرقص وكوهين، ياما كان في نفسي" وفي التليفزيون شارك في أعمال قليلة هي مسلسل "الأبواب المغلقة، ومسلسل العسل المر".

- كان يشبه بشكل كبير الفنان طوسون معتمد، ولا يمكن التفريق بينهما بسهولة.

- توفى الفنان محسن حسنين في يوم 19 سبتمبر من عام 1978م عن عمر يناهز 62 عامًا.