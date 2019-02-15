الخميس.. الملتقي السادس للمدرسة العربية للسينما والتليفزيون بالهناجر

كتبت - إيمان العوضي :

ينعقد الملتقى السادس للمدرسة العربية للسينما والتليفزيون حيث يعرض مجموعة متميزة من الأفلام الروائية القصيرة بسينما الهناجر في دار الأوبرا يوم الخميس الموافق 21 فبراير في تمام الساعة السادسة مساءً.

يشار إلي أن الفيلم الأول بعنوان "سحر الكتب" يتناول قصة حياة شاب يدعي مروان الكيلاني،

و هو ملاكم أصيب بالشلل في حادث سير ويتملك منه الاكتئاب، حتي يتعرف علي سحر الكتب وهواية القراءة التي تأخذه في رحلة للأمل والعودة من جديد للحياة، من إخراج علاءالدين مصطفى.

والفيلم الثاني بعنوان " الغيبوبة " وتدور أحداثة أثناء الحرب السورية، حول رجل عجوز يغرق في غيبوبة طويلة ليصبح بين الموت و الحياة أما ابنه الشاب فيخوض أثناء ذلك صراعاً مضنياً بين أفكاره و عواطفه و بين التزاماته اتجاه والده و رغبته بالخروج إلى الحياة التي يشتهيها فهو لا يقدر على البقاء أسيراً في قوقعة الماضي، من إخراج عمرو على.