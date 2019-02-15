الأمير هاري يقضي عيد الحب من دون ميغان ماركل

متابعة بتجـــــــــــــرد: توجّه دوق ساسكس الأمير هاري إلى القطب الشمالي يوم عيد الحب للاجتماع مع قوات مشاة البحرية الملكية.

وزار هاري شمال النرويج حيث تفقد قوة المروحية الخاصة التي تعمل في درجات حرارة تصل إلى 30 درجة مئوية تحت الصفر.

ففي خلال الزيارة، توجه الأمير هاري للقاء جنديين يقيمان في كوخ ثلجي صغير، حيث وضع بداخله الجنديان صوراً، من يوم زفاف الأمير وميغان ماركل، وحولها الشموع مع بعض الموسيقى الناعمة للترحيب به.

وعندما لاحظ هاري الصور، قال مازحاً :”أنت غريب الأطوار!”

والجدير ذكره أنّ هذه هي المرة الأولى التي يزور فيها الأمير القيادة المشتركة لطائرات الهليكوبتر منذ أن أصبح الكابتن العام.