مذيعة سكاي نيوز تتعرّى على الهواء بسبب “البريكسيت”

متابعة بتجــــــــــــرد: قرّرت الإعلامية في قناة سكاي نيوز البريطانية راشيل جونسون أن تلفت الأنظار خلال نقاش تلفزيوني حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

فقد صدمت مذيعة البرنامج الصباحي المشاهدين والضيوف عندما تعرّت على الهواء من خلال خلعها قميصها أمام عدسات الكاميرات.

وقالت: “أعلم أنه قد يكون من الصعب ايصال الصوت حول Brexit في الوقت الحاضر”.

وأضافت انها ستكشف عن ثدييها كلّما تحدّثت عن خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي للتأكد من أنها تحظى بانتباه الجميع.

وسرعان ما عادت الإعلامية راشيل جونسون وارتدت قميصها بعدما أوصلت رسالتها للعالم، كاشفةً أنها استوحت فعلتها الجريئة من دكتورة الإقتصاد فيكتوريا باتيمان التي قامت أخيراً بسلسلة من الإطلالات التلفزيونية العارية احتجاجاً على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

فقد عبّرت الخبيرة الاقتصادية من خلال ذلك بأن “خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يعرّي بريطانيا”.