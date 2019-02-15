السورية لمى طيارة تفوز بالمركز الأول فى مسابقة التأليف المسرحى بمهرجان المونودراما

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فازت الكاتبة السورية لمى طيارة بالمركز الأول عن نصها "الوشم"، فى مسابقة التأليف المسرحى للنصوص المونودراما بمهرجان "أيام القاهرة للمونودراما". وعبرت الكاتبة لمى طيارة عن سعادته بالجائزة، وشكرت إدارة المهرجان متمثلة فى رئيس المهرجان الدكتور أسامة رؤوف ولجنة التحكيم التى منحتها الجائزة. يذكر أن مهرجان القاهرة الدولى للمونودراما قد اختتم فعالياته منذ أيام على مسرح الهناجر، ووزعت جوائزه وفازت بجوائز الدورة الثانية مصر والأردن والجزائر، وكرم خلال حفل ختامه الفنانة القديرة صفية العمرى بحضور الدكتور سامح مهران رئيس لجنة تحكيم الدورة الثانية، والدكتور أشرف زكى رئيس أكاديمية الفنون.

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