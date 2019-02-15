شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح عبد الله وعمرو عرفة وهانى رمزى ينعون مدير التصوير الراحل محسن نصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص عدد من الفنانين على نعى مدير التصوير الراحل محسن نصر، الذى وافته المنية صباح اليوم، وتم تشييع جثمانة من مسجد دريم بمدينة 6 أكتوبر.

الفنان صلاح عبد الله، شارك صورة للراحل فى أثناء وقوفه خلف إحدى الكاميرات، وعلق قائلاَ: "محسن نصر شايف إيه يامحسن بيه؟!".



صلاح عبد الله

وتابع عبد الله قائلاً: "أنا شايف ملايكة بتقولك سيب الكاميرا وتعالى يامحسن يافنان قوى ياإنسان قوى قوى قوى يابوضحكة نورت حياتنا وأفلامنا ياكبير ياقدير ياأطيب وأجمل مدير تصوير فى رعاية الله ورحمته ومغفرته ياعمنا وحبيبنا وأستاذنا".

أما المخرج عمرو عرفة فقد نعى محسن نصر وعلق قائلاً: "الله يرحمه كان طيب أوى و فنان كبير".



عمرو عرفة

بدوره علق الفنان هانى رمزى قائلاً: "الله يرحمه كان فنان جميل وإنسان أجمل ومصور عظيم عزائى لكل أسرته ولكل الوسط الفنى وكل محبيه".



هانى رمزى

ويعد الفنان محسن نصر ، من بين أهم مديرى التصوير فى مصر والوطن العربى، وعمل مع مخرجين كبار أبرزهم الكبير يوسف شاهين، و على بدرخان، رأفت الميهى، محمد خان، شريف عرفة، عبر مشوار سينمائى طويل تجاوز خمسين عاماً، قدم خلالها أكثر من مائة وثلاثون فيلماً أبرزها، الكرنك، على من نطلق الرصاص، شفيقة ومتولى، إسكندرية ليه، حبيبى دائماً، أهل القمة، موعد على العشاء، حدونة مصرية، حب فى زنزانة، الوداع بونابرت، إنقاذ ما يمكن إنقاذه، أحلام هند وكاميليا، سمك لبن تمر هندى، الهروب، طيور الظلام، يا دنيا يا غرامي، المصير، الساحر.. كما عمل فى الدراما التلفزيونية أيضاً، وآخر أعماله كان الجزء الثانى من مسلسل الدالى عام 2007.