مدير "الأقصر السينمائي": تونس ضيف شرف المهرجان ونقدم 11 ورشة في دورته الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير- محمود عبدالناصر:

أعلنت مدير مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، المخرجة عزة الحسيني عن تخصيص لجنة لأول مرة من الاتحاد الدولي للنقاد السينمائيين لمهرجان الأقصر السينمائي في دورته الثامنة، والمقرر انطلاقها في 15 مارس المُقبل.

وقالت عزة، في المؤتمر الصحفي الذي أقيم مساء اليوم الجمعة في فندق ماريوت للإعلان عن تفاصيل الدورة الجديدة "مهرجان الأقصر هو ثاني مهرجان بعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي تخصص له هذه اللجنة الهامة".

وأعلنت عن وجود 11 ورشة فنية ستُقام في الدورة الثامنة، منها "حرفية سيناريو، الإخراج السينمائي، الرسوم المتحركة، إعداد ممثل، النحت، الإخراج المسرحي"، بهدف تنمية ودعم مواهب الصعيد.

وأشارت إلى أن "تونس" هي ضيف شرف المهرجان، وسيُعرض لها 8 أفلام، منها "على كف عفريت" للمخرجة كوثر بن هنية، وأن المهرجان سيصدر 4 كتب، منها كتاب عن الموسيقار اليوناني آندريا رايدر الذي يحتفي به المهرجان.

جدير بالذكر أن المؤتمر شهد حضور الفنان محمود حميدة، الفنانة لبلبة، المنتج محمد العدل، المخرج أحمد عبدالله السيد، المخرج عمر عبدالعزيز، الفنان صبري فواز، الفنانة سلوى محمد علي، الفنان طارق عبدالعزيز، الفنان أحمد كمال، المنتج صفي الدين محمود، سفير السويد جان زيسلف، السفير محمد خاطر ممثل وزارة الخارجية المصرية، والسفير التونسي، وسفير أوغندا سام سيبوليبا مالي، وسفير الكاميرون إسحق محمد، إلى جانب رئيس المهرجان السيناريست سيد فؤاد.