محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير- محمود عبدالناصر: أعربت الفنانة لبلبة عن سعادتها بتكريمها من مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية في دورته الثامنة، والتي من المقرر إقامتها في الفترة من 15 حتى 21 مارس المُقبل.

وقالت لبلبة في كلمة ألقتها في المؤتمر الصحفي الذي أقيم مساء اليوم الجمعة في فندق ماريوت بالزمالك: "بشكر إدارة المهرجان لتكريمهم ليا، بعتبره تقدير لمشواري السينمائي اللي بدأته وأنا عندي خمس سنين، لما بسافر لمهرجانات دولية رؤساء المهرجانات بيستغربوا إزاي بدأت وأنا عندي خمس سنين ومكملة لدلوقتي، لأنهم متعودين إن إللي بينجح وهو طفل مش بيكمل".

وتابعت "بتمنى اسعد جمهوري، والحمد لله ربنا مديني عمر ومستمرة لحد دلوقتي، وفخورة بتكريمي وأتمنى التوفيق للقائمين على المهرجان".

جدير بالذكر أن المؤتمر شهد حضور الفنان محمود حميدة، المنتج محمد العدل، السيناريست ناصر عبدالرحمن، المخرج أحمد عبدالله السيد، المخرج عمر عبدالعزيز، الفنان صبري فواز، الفنانة سلوى محمد علي، الفنان طارق عبدالعزيز، الفنان أحمد كمال، المنتج صفي الدين محمود، سفير السويد جان زيسلف، السفير محمد خاطر ممثل وزارة الخارجية المصرية، والسفير التونسي، وسفير أوغندا سام سيبوليبا مالي، وسفير الكاميرون إسحق محمد، إلى جانب مدير المهرجان المخرجة عزة الحسيني.

كانت هذه تفاصيل خبر لبلبة: سعيدة بتكريمي من "الأقصر السينمائي" وأعتبره تقديرًا لمشواري الفني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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