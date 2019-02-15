محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي: أعلن عضو اللجنة العليا لمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، المنتج جابي خوري عن المكرمين في الدورة الثامنة المقرر إقامتها في الفترة من 15 حتى 21 مارس المُقبل.

وقال في مؤتمر صحفي أقيم للإعلان عن تفاصيل الدورة الجديدة مساء اليوم في فندق ماريوت الزمالك "المهرجان يهدي دورته لأسماء: الموسيقار اليوناني آندريا رايدر، المخرج توفيق صالح من مصر، مخرج الرسوم المتحركة مصطفى الحسن من النيجر.

وستشهد الدورة تكريم كل من المنتجة التونسية درة بوشوشة، والفنان آسر ياسين، الفنانة السودانية فايزة عمسين، المخرج محمد صالح هارون من تشاد، المخرجة فانتا ريجينا من بوركينا فاسو.

جدير بالذكر أن المؤتمر شهد حضور الفنانة لبلبة، المنتج محمد العدل، المخرج أحمد عبدالله السيد، المخرج عمر عبدالعزيز، الفنان صبري فواز، الفنانة سلوى محمد علي، الفنان طارق عبدالعزيز، الفنان أحمد كمال، المنتج صفي الدين محمود، سفير السويد جان زيسلف، السفير محمد خاطر ممثل وزارة الخارجية المصرية، والسفير التونسي، وسفير أوغندا سام سيبوليبا مالي، وسفير الكاميرون إسحق محمد، إلى جانب مدير المهرجان المخرجة عزة الحسيني.

كانت هذه تفاصيل خبر جابي خوري يعلن أسماء المكرمين في ثامن دورات "الأقصر للسينما الإفريقية" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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