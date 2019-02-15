عادل أديب يسخر من بطالة الوسط الفني في ختام الكاثوليكي

سخر المخرج عادل أديب من حالة البطالة التي يعيشها الوسط الفني خلال كلمته في حفل ختام المهرجان الكاثوليكى.
في كلمته ان السينما تقوم على الإبداع والامتاع
وقال في كلمته اعتذر عن زملائي لعدم حضورهم حفل الختام لأنهم. "الحمد لله عندهم شغل الحمد لله لسه في حد بيشتغل " واضاف أن مصر قادمه وبقوه واضاف
واختتمت اليوم فعاليات الدورة ال67 لمهرجان المركز الكاثوليكى للسينما ، والتي استمرت فعالياته اسبوعا كاملا ،وتنافس فيه ٥افلام هي " طلق صناعى "و"زهرة الصبار" و"يوم الدين "
لجنة التحكيم برئاسة المخرج عادل أديب ومكونة من إلهام شاهين والفنانة صابرين ومصطفى شعبان ومجدى كامل ومدير التصوير د. محمد مختار والسيناريست محمد سليمان والموسيقار هشام نزيه والناقد الفنى إمام عمر..
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